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Школьница распылила перцовый баллончик в школе в Подмосковье

В Люберцах шестиклассница распылила перцовый баллончик прямо в кабинете. После этого детям потребовалась помощь детям, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в школе № 8. По предварительным данным, девочка нашла перцовый баллончик в коридоре. Он выпал из рюкзака другой школьницы, которая носит его в целях безопасности.

Шестиклассница распылила баллончик в кабинете после уроков. По данным родителей, некоторым школьникам после этого стало плохо, им понадобилась помощь врачей.

На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи. Пострадали как минимум двое учеников.

Ранее две группы мужчин не поделили один бар в Москве. Во время драки они распылили перцовые баллончики.