Массовая драка скуфов, которые не поделили бар, произошла в Москве

Массовая драка двух групп мужчин, не поделивших один бар, произошла на юго-востоке Москвы. Во время потасовки использовались в том числе перцовые баллончики, сообщает Mash .

Драка произошла 18 ноября в баре «Еще парочку» на Новомарьинской улице. В заведении отдыхали две компании мужчин. В какой-то момент они не сориентировались в пространстве и задели друг друга плечами.

Это стало поводом для начавшейся потасовки. Мужчины из обеих компаний сошлись бою, нанося друг другу увечья и травмы. Для этого они использовали кулаки, стулья, столы и перцовые баллончики.

Сотрудники вызвали полицию на место происшествия. К тому моменту участники драки успели скрыться, кроме Байрама А. В результате потасовки один из мужчин получил переломы и ушибы, другой — ожог лица из-за перцового баллончика, а остальные — синяки. Также один из участников драки, 42-летний Андрис Я. написал заявление.

Ранее в Подмосковье подростки устроили массовую драку на школьном дворе. Сначала у них была словесная перепалка, а затем в ход пошли кулаки.