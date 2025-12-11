Школьники зверски избили сверстника на пустыре в Новосибирске
Двое школьников жестко избили сверстника на одном из пустырей в Новосибирске. У пострадавшего мальчики множественные ссадины и гематомы, сообщает Mash Siberia.
Инцидент произошел на пустыре вблизи улицы Твардовского. На опубликованных кадрах видно, как двое школьников избивают мальчика, нанося ему удары ногами по голове и телу.
Родители пострадавшего ребенка обратились в правоохранительные органы.
