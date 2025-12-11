сегодня в 15:46

Школьники зверски избили сверстника на пустыре в Новосибирске

Двое школьников жестко избили сверстника на одном из пустырей в Новосибирске. У пострадавшего мальчики множественные ссадины и гематомы, сообщает Mash Siberia .

Инцидент произошел на пустыре вблизи улицы Твардовского. На опубликованных кадрах видно, как двое школьников избивают мальчика, нанося ему удары ногами по голове и телу.

Родители пострадавшего ребенка обратились в правоохранительные органы.

Ранее в Свердловской области группа мужчин избила и ограбила девушку после отказа познакомиться у ночного клуба.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.