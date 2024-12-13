Школьники в Подмосковье раздели мальчика и сняли все на видео

Трое восьмиклассников из Подмосковья насильно раздели мальчика, а происходящее запечатлели на видео, сообщает РЕН ТВ .

Пострадавший — ученик шестого класса. Двое восьмиклассников держали мальчика, а третий снимал с него одежду.

Все свои действия школьники снимали на камеру телефона. Об этом инциденте узнали правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются правоохранителями.

Ранее в Котельниках семь школьниц заманили сверстницу в туалет и избили ее. Было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Пострадавшая была доставлена в больницу.