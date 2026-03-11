Школьники в Бурятии сняли издевательства над девочкой на видео и выложили в Сеть

В Бурятии школьники выложили в соцсети и чаты ролик, в котором они издеваются над одноклассницей. Администрация школы и родители учеников не шли на контакт с матерью пострадавшей, но конфликт удалось решить, сообщает уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника Штыкина.

Инцидент произошел в Кяхтинском районе. В январе мать школьницы обратилась к омбудсмену с критической ситуацией — ее дочь подверглась издевательствам со стороны одноклассников. К тому же те выложили ролик с неприемлемыми действиями в Сеть.

Школа и родители других учеников не реагировали на просьбы матери пострадавшей. Более того, взрослые сами вступили в конфликт, который мог перерасти в открытые оскорбления.

При содействии омбудсмена с детьми провели беседы, между ними удалось сохранить дружеские отношения, не разделяя их на «жертв» и «агрессоров». Ролик из Сети был удален. Сейчас в классе продолжаются мероприятия по сплочению коллектива. Мать пострадавшей рассказала, что та с удовольствием ходит в школу. Конфликт был полностью исчерпан.

