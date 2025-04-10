Школьники устроили массовую драку прямо на проезжей части в Новой Москве

В Новой Москве на территории Воронова группа подростков устроила массовую драку на проезжей части, которая попала на видео. На кадрах видно, как несколько человек избивают лежащего на земле юношу, а в это время в их направлении едет автомобиль, сообщает «Осторожно, Москва» .

Что стало причиной массовой драки на проезжей части в Новой Москве, пока неизвестно. Драку на видео снимали другие дети, которые наблюдали за происходящим. Родители пострадавших школьников сообщают, что жертвами агрессивных подростков стали ученики 8-9 класса, которых били всех «без разбора» по возрасту.

Предположительно, в массовой драке участвовали порядка 20 человек. Часть из них уже задержали полицейские до выяснения обстоятельств, а другие успели разбежаться.

По информации, которую родители передают друг другу в общих чатах в мессенджерах, агрессивные подростки приехали в Вороново из Троицка специально «на разборки». Взрослые опасаются за жизни и здоровье своих детей.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове 14-летний подросток убил 10-летнего мальчика. Юноша уже признался в преступлении и раскаялся.