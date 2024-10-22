Школьники отравились мармеладными мишками со странным веществом в США

В США 17 школьников попробовали мармеладных мишек с неизвестным веществом внутри и почувствовали странные симптомы. Им понадобилась медицинская помощь, сообщает Lenta.ru .

Инцидент произошел в средней школе Уолтера Рида в штате Калифорния. 17 учеников в возрасте 12-13 лет угостились мармеладными мишками. После этого они начали себя плохо чувствовать. Школьники пожаловались на тошноту, рвоту, тревожность.

Школьная медсестра испугалась, что ребята могли случайно попробовать наркотики. Она вызвала скорую помощь. Очевидцы заметили, что как минимум троих детей вынесли из школы на носилках. Их в этот момент сильно рвало.

Врачи осмотрели всех учеников. Госпитализация понадобилась двум из них. Между тем на место происшествия прибыли полицейские и съемочные группы.

Медики изучили вещество, которое попало в организм детей вместе со сладостями. Установлено, что это не фентанил, обычно содержащийся в наркотическом мармеладе. Исследование вещества продолжается дальше.

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