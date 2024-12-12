Школьник в Москве взорвал петарду и чуть не лишился конечностей

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Школьник получил сильные ожоги после взрыва петарды в квартире в Москве

11-летний школьник из Москвы взорвал петарду в квартире и получил страшные ожоги рук и ног, сообщает SHOT .

Мальчик устал ждать праздников и решить устроить новогоднее развлечение в квартире. Когда его мама уснула в соседней комнате, то мальчик достал петарду и поджег ее. Инцидент произошел в 23 часа.

Петарда взорвалась прямо в руках у пострадавшего, были задеты и ноги.

Школьника доставили в больницу — у него диагностировали ожоги I и II степени рук и ног. Сегодня мальчик восстанавливается от произошедшего.

Ранее в Дзержинске компания подростков кинула петарду в девушку, выходившую из подъезда.