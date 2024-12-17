Школьник из Зеленограда в течение семи лет носил наушник в носу

В Зеленограде 12-летний школьник в течение семи лет ходил с насадкой для наушника в носу. Все это время мальчик мучился от гайморита, сообщает MK.Ru .

Подросток поступил в детский центр государственной клинической больницы имени М. П. Кончаловского. Он жаловался на боли в носу и гайморит. Кроме того, окружающие замечали у него плохой запах из пазух.

В результате медики обнаружили у мальчика неизвестное образование. Оно было покрыто желтыми корками.

Врачи решили, что когда мальчик был в раннем возрасте, к нему в нос попало инородное тело. Подростку провели эндоскопическую операцию. В итоге медики достали у него из носа силиконовую насадку для наушника. Она и была причиной всех бед пациента.

Ранее малыш засунул себе в анус часть пластмассовой пирамидки в Зеленограде. Ребенка пришлось госпитализировать с травмой прямой кишки.