Школьник чуть не зарезал сверстника в подмосковном поселке Дружба

В одной из школ поселка Дружба в Раменском муниципальном округе Московской области девятиклассник избил другого и угрожал ему ножом. Об этом сообщает « Многонационал ».

Инцидент произошел 10 ноября. На опубликованной записи один из школьников караулит другого на выходе из кабинета в школе. Затем агрессор бьет оппонента несколько раз кулаком по лицу, хватает за горло, достает нож.

Пострадавший спрашивает: «За что?». В ответ нападающий просит приятеля показать переписку.

Затем в конфликт вмешалась учительница. Нападающий убрал нож.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области отметили, что между школьниками произошла драка. Нож использовался только в качестве угрозы, им никого не ударили.

