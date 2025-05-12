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Школьная раздевалка загорелась в гимназии № 1 в подмосковных Люберцах

Пожар произошел в гимназии № 1 в подмосковных Люберцах, пострадавших нет. Предварительная причина произошедшего — короткое замыкание электропроводки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Открытое пламя заметили в раздевалке на первом этаже, пишет Telegram-канал «Мои Люберцы». На опубликованных кадрах видно, как полыхает раздевалка. Ученики испугались, но их быстро эвакуировали на улицу.

Согласно предварительным данным от пожарно-спасательной части, в гимназии случилось короткое замыкание электропроводки. Никто не пострадал.

В пресс-службе министерства образования Московской области отметили, что сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Школьников и работников образовательного учреждения эвакуировали. Они находятся в корпусе гимназии на улице Калараш, д. 3.