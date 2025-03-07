Школа разврата: башкирский учитель смотрел порно прямо на уроке физики

В Башкирии школьники сняли на видео учителя, смотрящего порно на уроке

В одной из школ Башкирии учитель прямо на уроке смотрел порно в присутствии семиклассников. Дети сняли произошедшее на видео, сообщает « Mash Batash ».

Инцидент произошел в учебном учреждении села Ташкиново. Ребята пришли на урок к учителю физики и технологии.

В классе был установлен проектор. В какой-то момент учитель забыл выключить его, а сам начал смотреть эротический контент. Порнографические материалы появились на большом экране.

Дети засняли на видео, как учитель смотрит порно. Об инциденте стало известно родителям учеников.

Директор школы рассказала, что планирует поговорить с педагогом, а также собрать родителей учеников и решить дальнейшую судьбу учителя.

Ранее учитель ОБЖ месяц пытался соблазнить 14-летнюю школьницу из Башкирии. Он лез целоваться и домогался ученицы.