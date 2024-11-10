Шизофреник из Оренбурга собрал дома бомбу для защиты от украинских мошенников

52-летний шизофреник из Оренбурга нашел оригинальный способ защититься от украинских мошенников. Мужчина собрал у себя дома бомбу, сообщает SHOT .

Инвалид первой группы собрал СВУ массового поражения прямо в своей квартире. Страдающий шизофренией мужчина купил гвозди, собрал пластиковые бутылки и другие компоненты, а затем смастерил бомбу и хранил ее у себя.

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули к мужчине с проверкой. Он объяснил, что с помощью взрывного устройства решил обезопасить себя от мошенников из Украины. СВУ разминировали, а оренбуржца задержали.

Ранее мужчина предпринял попытку пронести самодельное взрывное устройство в здание УМВД по Смоленской области. В результате происшествия пострадали три человека.