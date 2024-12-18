Шестилетний россиянин укусил щеку и попал в реанимацию

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В Петербурге шестилетний мальчик попал в реанимацию из-за укуса щеки

В Санкт-Петербурге в реанимацию доставили шестилетнего мальчика, который сильно прикусил щеку. У ребенка диагностировали шок 2-й степени, сообщает «Mash на Мойке» .

Происшествие случилось в одном из детских садов Красногвардейского района. Воспитатели говорят, что мальчик играл и в один момент сильно прикусил щеку. Началось обильное кровотечение, которые не смогли остановить на месте.

Сотрудники учреждения решили вызвать скорую помощь. Подоспевшие врачи оценили состояние мальчика как тяжелое и решили увезти ребенка в реанимацию.

На днях в Петербурге случилось страшное ДТП, в котором сильно пострадал 19-летний парень. В результате автоаварии молодой человек потерял обе ноги.