Шесть сел Белгородской области остались без света после атаки дрона ВСУ

Дрон-камикадзе ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области
Происшествия

Дрон-камикадзе ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области, без света остались жители шести сел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате детонации повреждена линия электропередач. Электроснабжение временно отсутствует в посёлке Октябрьский, сёлах Бехлевка, Варваровка, Толоконное, Петровка и Соловьёвка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным никто не пострадал.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель.