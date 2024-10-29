Шесть сел Белгородской области остались без света после атаки дрона ВСУ
Дрон-камикадзе ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области
Дрон-камикадзе ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области, без света остались жители шести сел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате детонации повреждена линия электропередач. Электроснабжение временно отсутствует в посёлке Октябрьский, сёлах Бехлевка, Варваровка, Толоконное, Петровка и Соловьёвка», — говорится в сообщении.
По предварительным данным никто не пострадал.
Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель.