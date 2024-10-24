ВСУ смертельно ранили мужчину в Белгородской области

В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате очередной атаки ВСУ погиб мирный житель, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, бригада скорой помощи не успела к пострадавшему. Он скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

«От имени всех белгородцев выражаю слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшего», — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области также сообщил, что в результате взрыва в поселке повреждения различного масштаба получили семь частных домов. В некоторых из них выбиты окна, в других — повреждены фасады, входные группы и заборы. Информация о последствиях уточняется.