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Шесть полицейских убиты во время теракта в Дербенте

В результате перестрелки боевиков с полицейскими во время теракта в Дербенте и Махачкале 6 правоохранителей убиты, еще 23 ранены, сообщает « Интерфакс ».

По данным ТАСС, стрельба возобновилась на улицах Дербента.

В Дербенте и Махачкале в воскресенье совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Работа силовиков по поиску и ликвидации террористов продолжаются. В Дагестане объявлен план «Перехват». НАК объявил на территории Дагестана режим КТО.

Ранее очевидцы сообщили, что стрельба вновь слышна около пляжа в Махачкале, а также возле горящей синагоги. СК возбудил уголовное дело по факту теракта. Личности злоумышленников устанавливаются.