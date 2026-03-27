Шесть человек погибли во время атаки на жилой район в Иране

В городе Кум, который находится в центральной части Ирана, в результате авиаудара по жилому кварталу погибли мирные жители, сообщает ТАСС .

Как рассказал представитель главы провинции Кум, скончались как минимум шесть человек.

Кроме того, в районе Пардисан, который подвергся бомбардировке, три жилых дома получили сильные повреждения. Количество пострадавших пока неизвестно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней.

