Шесть человек погибли во время атаки на жилой район в Иране
В городе Кум, который находится в центральной части Ирана, в результате авиаудара по жилому кварталу погибли мирные жители, сообщает ТАСС.
Как рассказал представитель главы провинции Кум, скончались как минимум шесть человек.
Кроме того, в районе Пардисан, который подвергся бомбардировке, три жилых дома получили сильные повреждения. Количество пострадавших пока неизвестно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней.
