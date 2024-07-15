сегодня в 09:33

Шесть беспилотников ВСУ поразили и перехватили утром над российскими регионами

Средства ПВО утром в понедельник сбили и перехватили шесть дронов ВСУ над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Один беспилотник перехватили над Орловской областью, а два поразили над Брянской областью.

Помимо этого, три БПЛА сбили над Курской областью.

Ранее средства ПВО за ночь сбили и перехватили 22 беспилотника ВСУ.

ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.