Шесть беспилотников ВСУ поразили и перехватили утром над российскими регионами
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Средства ПВО утром в понедельник сбили и перехватили шесть дронов ВСУ над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Один беспилотник перехватили над Орловской областью, а два поразили над Брянской областью.
Помимо этого, три БПЛА сбили над Курской областью.
Ранее средства ПВО за ночь сбили и перехватили 22 беспилотника ВСУ.
ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.