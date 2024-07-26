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Шесть беспилотников ВСУ перехватили на Россией ночью

Прошлой ночью над двумя российским регионами ликвидировали шесть украинских дронов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их сбили с помощью дежурных систем противовоздушной обороны (ПВО). Четыре аппарата уничтожены над Ростовской областью, два – над Курской областью.

Таким образом, ВС РФ не дали украинской армии совершить террористическую атаку в стране.

Ранее коптер ВСУ атаковал комбайны во время уборки урожая в Курской области. Были ранены три человека, их госпитализировали.