Коптер ВСУ атаковал комбайны во время уборки урожая под Курском. Есть пострадавшие
Три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по комбайнам в Курской области
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В среду в Глушковском районе дрон ВСУ атаковал работавшие на уборке урожая комбайны, об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел недалеко от села Волфино. В результате уборочная техника получила повреждения.
Кроме того, пострадали трое земледельцев. Их с ранениями госпитализировали в Глушковскую районную больницу.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.