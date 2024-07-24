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Коптер ВСУ атаковал комбайны во время уборки урожая под Курском. Есть пострадавшие

Три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по комбайнам в Курской области
Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В среду в Глушковском районе дрон ВСУ атаковал работавшие на уборке урожая комбайны, об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел недалеко от села Волфино. В результате уборочная техника получила повреждения.

Кроме того, пострадали трое земледельцев. Их с ранениями госпитализировали в Глушковскую районную больницу.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.