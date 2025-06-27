«Шаурму сегодня не поедим»: в Вязьме началась охота на мигрантов

Крупный антимигрантский рейд проходит на рынках, в торговых центрах и на дорогах города Вязьма в Смоленской области. Сотрудники Росгвардии задерживают мужчин и грузят их в автобус для дальнейшей проверки, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как росгвардейцы в масках забегают в здание ТЦ и выводят оттуда мигрантов. При этом авторы ролика заявляют, что в здании слышна стрельба, а из-за рейда «шаурму и суши они сегодня не поедят». Задержанных скручивают и укладывают на асфальт, после чего грузят в автобус.

Один из задержанных заявил, что у него есть российский паспорт, который он может показать, однако силовики все равно посадили мужчину в машину.

В соцсетях предположили, что причиной крупного рейда стало недавнее убийство молодого парня по имени Артем, который был зарезан в ходе конфликта, когда вступился за друга. По данным регионального СК, пятеро убийц парня были задержаны, однако других подробностей в ведомстве не раскрыли.

Глава Вяземского района Олег Смоляков обратился к жителям с просьбой воздержаться от провокаций в соцсетях, направленных на разжигание ненависти и розни.