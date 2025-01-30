Шаурма спасла жизнь потенциальному самоубийце в Турции

Мужчина в Турции передумал совершать суицид, когда ему предложили шаурму

В Турции шаурма спасла мужчину от самоубийства. Грек по имени Хасан отказался от своих страшных планов после того, как ему предложили поесть, сообщает Lenta.ru .

Мужчина забрался на крышу одного из домов и угрожал свести счеты с жизнью. Прибывшие на место происшествия полицейские долго вели с Хасаном переговоры.

В результате молодой человек признался, что очень проголодался. Тогда ему привезли шаурму, после этого суицидальные мысли сразу пропали.

Ранее голодный юноша в Москве порвал себе рот шаурмой, раны обработали зеленкой. Когда ему принесли большую порцию еду, то он попытался съесть сразу все.