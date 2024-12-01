Попытался съесть все: столичный юноша порвал себе рот шаурмой
Голодный юноша в Москве порвал себе рот шаурмой
Фото - © Семён Прудий / Фотобанк Лори
Компания молодых людей зашла перекусить в одно из заведений в Савеловском районе Москвы, там 23-летний молодой человек порвал себе рот шаурмой, сообщает SHOT.
Юноша заказал большую шаурму и еле дождался, пока перекус приготовят. Когда ему принесли еду, то попытался съесть сразу все.
Внезапно он резко закричал от боли. Голодный молодой человек так торопился, что каким-то образом смог слегка надорвать уголки рта. В итоге у него были раны длиной порядка 2 мм.
Обращаться к медикам он постеснялся. Друзья взяли у сотрудников общепита зеленку и помогли пострадавшему обработать раны.