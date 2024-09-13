сегодня в 20:55

Шатурская прокуратура взяла на контроль расследование пожара в мебельном цехе

На место крупного пожара, площадь которого на момент локализации горения составляла 3,6 тысячи квадратных метров, выезжал Шатурский городской прокурор Антон Желанов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области .

После визита Желанова на место происшествия, Шатурская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования проверки по факту пожара в помещении мебельного цеха. Причину возгорания еще только предстоит установить.

Какое-либо решение по факту случившегося примут позднее в рамках действующего закона. На момент публикации заметки никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что сигнал о возгорании на производстве поступил 13 сентября в 15:20. На месте работают порядка 70 спасателей.