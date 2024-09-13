В Шатуре локализовали крупный пожар в мебельном цеху
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В подмосковной Шатуре тушат крупный пожар в цеху по производству мебели. Возгорание удалось локализовать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Пожар охватил 3,6 тыс. кв. м производственного помещения. Сведений о пострадавших не поступало.
На месте происшествия работают около 70 специалистов. Привлечены 14 единиц техники.
Ранее на открытой площадке на Белокаменном шоссе, вл. 13, в Видном вспыхнул мусор. Пожар уже оперативно потушили.