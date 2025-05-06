«Шарахнуло! Е***, апокалипсис, на***!»: завод загорелся под Екатеринбургом

SHOT: пожар на 1300 квадратных метров охватил завод в Каменске-Уральском

Крупный пожар вспыхнул в заводском цехе по производству металлического порошка в Каменске-Уральском Свердловской области. Очевидец запечатлел возгорание на видео, сообщает SHOT .

Пожар успел распространиться на 1300 квадратных метров. Над ликвидацией возгорания, по имеющимся данным, работают 32 спасателя на дюжине спецмашин.

«Б***, еще сильнее разгорелось. Ни*** уха! <…> Че-то там шарахнуло, мужики говорят, слышали взрыв какой-то. <…> Е***, апокалипсис, на***!» — говорит оператор, снимая пожар на видео.

Сведений о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Осенью 2024 года в Каменске-Уральском произошла стрельба в торговом центре. В результате ЧП два человека получили ножевое и огнестрельное ранения.