«Шарахнуло! Е***, апокалипсис, на***!»: завод загорелся под Екатеринбургом
SHOT: пожар на 1300 квадратных метров охватил завод в Каменске-Уральском
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Крупный пожар вспыхнул в заводском цехе по производству металлического порошка в Каменске-Уральском Свердловской области. Очевидец запечатлел возгорание на видео, сообщает SHOT.
Пожар успел распространиться на 1300 квадратных метров. Над ликвидацией возгорания, по имеющимся данным, работают 32 спасателя на дюжине спецмашин.
«Б***, еще сильнее разгорелось. Ни*** уха! <…> Че-то там шарахнуло, мужики говорят, слышали взрыв какой-то. <…> Е***, апокалипсис, на***!» — говорит оператор, снимая пожар на видео.
Сведений о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
Осенью 2024 года в Каменске-Уральском произошла стрельба в торговом центре. В результате ЧП два человека получили ножевое и огнестрельное ранения.