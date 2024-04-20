сегодня в 20:24

Шапша: средства ПВО сбили несколько беспилотников над Калужской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ в субботу обнаружила и ликвидировала несколько дронов украинской армии в Жуковском районе Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Обломки упали в стороне от населенных пунктов», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы. Предварительно, в результате инцидент пострадавших и разрушений нет.

Ранее Шапша сообщал, что прошедшей ночью энергетическая инфраструктура в Калужской области получила незначительные повреждения после удара беспилотника ВСУ. Он подчеркнул, что в результате атаки украинской стороны пострадавших нет.