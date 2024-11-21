Шалаш Ленина сгорел в музейном комплексе Ленинградской области

На территории музейного комплекса в Сестрорецке Ленинградской области сгорел знаменитый шалаш Ленина. Пожар произошел в ночь на 21 ноября, сообщается в группе «Наш город — Сестрорецк» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что сгорела именно сама соломенная конструкция, которая находится на территории музея «Шалаш В. И. Ленина». Она представляет собой реконструкцию реального шалаша, в котором в 1917 году скрывались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев.

В группе опубликовали фотографии с места инцидента. Судя по кадрам, от огня пострадал сам шалаш, от которого остался лишь остов. Основной гранитный памятник, который находится рядом с конструкцией, повреждений не получил.

Полиция выясняет, был ли это поджог, а также устанавливает причастных к произошедшему.

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