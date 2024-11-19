112: институт гражданской авиации загорелся в Ульяновске

сегодня в 15:52

Институт гражданской авиации загорелся в Ульяновске. Предварительно, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает 112 .

Возгорание случилось на крыше здания на улице Гагарина. В настоящий момент на месте работают силы МЧС. Кровля полыхает открытым огнем.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Подробности ЧП выясняются.

Ранее сотрудники МЧС потушили пожар в офисном комплексе в Москве. Площадь возгорания составляла 400 «квадратов».