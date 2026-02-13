Сгорели бензоколонки: школьник поджег АЗС в Подмосковье по указанию мошенников

Мошенники втерлись в доверие к 13-летнему подростку и заставили его поджечь АЗС в Подмосковье. Об инциденте сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пожар на заправке в Электростали произошел вечером 12 февраля. В результате выгорели две бензоколонки. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские оперативно установили, что поджог устроил 13-летний подросток. В ходе опроса он рассказал, что в декабре 2025 года с ним связались в одном из мессенджеров неизвестные. Впоследствии они обманули мальчика и угрозами заставили устроить пожар на АЗС.

В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Ранее житель Башкирии поджег свою машину и на полной скорости протаранил колонку на самарской АЗС, чтобы убить неприятеля, который стоял рядом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

