Мужчина поджег автомобиль и влетел в заправку в Самаре, чтобы убить недруга

Житель Башкирии поджег свою машину и на полной скорости протаранил колонку на самарской АЗС, чтобы убить неприятеля, сообщает Mash .

Кадры с моментом покушения попали в Сеть. На видео запечатлена машина, которая приближается к заправке в Красноглинском районе, но в моменте оказывается вся в огне. Однако она не собирается останавливаться и врезается в колонку.

За рулем горящей машины был 27-летний житель Башкирии. Каким-то образом ему удалось выбраться из авто. Позднее выяснилось, что его целью был другой 27-летний водитель, который стоял рядом с колонкой.

Преступника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

