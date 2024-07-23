Севастополь отбил воздушную атаку ВСУ

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«По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников», — написал глава города в своем Telegram-канале.

В отражении налета ВСУ участвовали силы ПВО и подразделения РЭБ.

Осколками сбитого дрона был поврежден грузовой автомобиль, пострадавших нет, уточнил Развозжаев.

Ранее ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью.