Севастополь отбил воздушную атаку ВСУ
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над Севастополем
Система ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
«По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников», — написал глава города в своем Telegram-канале.
В отражении налета ВСУ участвовали силы ПВО и подразделения РЭБ.
Осколками сбитого дрона был поврежден грузовой автомобиль, пострадавших нет, уточнил Развозжаев.
Ранее ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью.