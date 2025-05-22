Сеул считает, что корабль КНДР не получил серьезные повреждения

В министерстве объединения Республики Корея полагают, что новый эсминец КНРД, который пострадал при спуске на воду, на самом деле поврежден не критично, а северокорейские власти, устроившие строгое взыскание за аварию, просто хотели «поддержать дисциплину», сообщает ТАСС .

В Сеуле указали на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал в срочном порядке восстановить пострадавший корабль до июньского пленума партии. Опираясь на этот факт, в Республике Корея предположили, что эсминец не получил серьезные повреждения.

Там считают, что корабль может функционировать. Южнокорейские издания в подтверждение данного факта говорят о публикации про аварию на первой странице газеты «Нодон синмун» — печатного органа правящей партии КНДР, к которой не было приложено фото поврежденного эсминца.

В Сеуле также отметили, что судно находится в воде. Там предположили, что северокорейские власти пытались применить поперечный спуск на воду

Ким Чен Ын, который присутствовал на церемонии спуска корабля на воду, ранее назвал аварию преступной, назвал ее причиной ошибки ответственного руководства. Он распорядился восстановить судно к предстоящему в июне пленуму ЦК партии. В Сеуле увидели попытку «поддержания дисциплины» с помощью строгого взыскания.