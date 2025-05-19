Серийный вор похищает пирожные и сандвичи в кофейне ТЦ подмосковного Подольска

В торговом центре подмосковного Подольска завелся серийный вор-обжора. Он похищает пирожные и сандвичи по ночам, сообщает « МК: срочные новости ».

ТЦ в это время суток не функционирует. Работает лишь кинотеатр.

Люди, которым принадлежит кофейня, обращались к правоохранителям. Правонарушителя даже фиксировали на камеру видеонаблюдения. Однако его до сих пор не нашли.

На опубликованной записи с камер 17 мая в 00:57 мужчина подходит к стеклянной ветрине, открывает ее, достает несколько сандвичей и ворует другую еду. Затем сразу начинает есть ее и уходит, даже не закрывая дверцу.

Ранее сообщалось, что неизвестный ворует велосипеды только у звезд в Москве. Например, он похитил транспортное средство у художницы Юлии Чекановой.