Неизвестный ворует велосипеды у звезд в Москве

В Москве появился серийный вор велосипедов, причем он крадет двухколесный транспорт только у знаменитостей, сообщает Mash .

Вор украл велосипед у художницы Юлии Чекановой. Она работает над проектами «Балет» и «Качели». Три недели назад женщина оставила двухколесный Bear Bike у двери своей квартиры, а когда вернулась за ним, то велосипеда уже не было.

Отмечается, что вору удалось проникнуть в подъезд и украсть собственность Чекановой. Ущерб составил 50 тыс. рублей. Художница обратилась в полицию.

Еще один велосипед украли у продюсера фильмов «Холоп» Антона Морозенко. Он оставлял своего «железного коня» в подъезде. Недавно велосипед пропал. Морозенко уточнил, что он стоил порядка 70 тыс. рублей.

Полиция ищет велосипедного вора.

Ранее стало известно, что мошенники в Москве совершили более 500 подставных ДТП в 2021–2025 годах. Задержаны 8 подозреваемых.