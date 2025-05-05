МВД: мошенники в Москве совершили более 500 подставных ДТП в 2021–2025 годах

Сотрудники полиции задержали 8 подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму более 100 млн рублей. Банду заключили под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии провели задержания в Москве, Подмосковье и Волгоградской области», — написала Волк в Telegram-канале.

По предварительным данным, группа мужчин приобрела несколько подержанных иномарок, которые использовали для инсценировок ДТП. Затем злоумышленники обращались в страховые компании за получением компенсаций, которые распределялись между бандой. Всего С 2021 по 2025 год злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Фигурантам предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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