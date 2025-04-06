Серийного насильника задержали во Внукове за надругательство над подростком

Серийного насильника Юрия Л. задержали в московском районе Внуково за попытку надругательства над несовершеннолетним. До этого мужчина вместе с малолетними сообщниками занимался изнасилованием женщин, рассказал источник РЕН ТВ .

Юрий Л. заманил несовершеннолетнего в свою квартиру. Там он пытался надругаться над подростком.

Однако друг потенциальной жертвы вызвал полицию. Молодого человека удалось спасти.

Не так давно Юрия Л. выпустили из тюрьмы. Он взялся за прежние дела несмотря на то, что находился под надзором и постоянно приходил к правоохранителям, ставил отметки.

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