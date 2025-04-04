Под Миассом девочку с отставанием в развитии насильно сняли в порно

Подростки под Миассом издевались над 12-летней девочкой с особенностями развития. Они снимали «любительское порно», заставили школьницу раздеться на морозе и избивали ее. Камеру выключили только после того, как у жертвы пошла кровь, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Шокирующая видеозапись разошлась по чатам и, наконец, попала на глаза родителями, которые потребовали наказать подростков. Громкие возмущения дали плоды — следователи возбудили уголовное дело и обещали отправить этих детей в исправительный центр.

Но обещания не были исполнены. Школьников отстранили от занятий, но ненадолго, вскоре они вернулись в школу. Суд отказался помещать их в спецприемник из-за возраста.

По словам родителей, в поселке напряженная обстановка: из всех инстанций, куда они обращались, пришли отписки. Более того, с этими же подростками вскоре произошел еще один инцидент. Директор школы записала обращение. В нем она отметила, что учителя и руководство школы с самого начала поддержали необходимость поместить агрессивных подростков в специальное учреждение.

Ранее житель Омска изготовил яд и взрывное устройство для убийства бывшего учителя, двух одноклассников и двух коллег, которые издевались над ним долгое время. Сотрудники ФСБ задержали мужчину.