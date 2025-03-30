Житель Омска сделал яд и бомбу для убийства бывшего учителя и одноклассников

Житель Омска изготовил яд и взрывное устройство для убийства бывшего учителя, двух одноклассников и двух коллег, которые издевались над ним долгое время. Сотрудники ФСБ задержали мужчину, сообщает Mash .

Андрей (имя изменено) много лет вынашивал план мести. За это время его цели разъехались по разным городам, однако это не смутило мужчину.

Самодельные яд и взрывчатку силовики обнаружили в ходе обыска в квартире. Все это Андрей изготовил с помощью специальной литературы.

Мужчину обвиняют по статье о подготовке к убийству двух и более лиц общеопасным способом. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.