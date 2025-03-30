Житель Омска сделал яд и бомбу для убийства бывшего учителя и одноклассников
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Житель Омска изготовил яд и взрывное устройство для убийства бывшего учителя, двух одноклассников и двух коллег, которые издевались над ним долгое время. Сотрудники ФСБ задержали мужчину, сообщает Mash.
Андрей (имя изменено) много лет вынашивал план мести. За это время его цели разъехались по разным городам, однако это не смутило мужчину.
Самодельные яд и взрывчатку силовики обнаружили в ходе обыска в квартире. Все это Андрей изготовил с помощью специальной литературы.
Мужчину обвиняют по статье о подготовке к убийству двух и более лиц общеопасным способом. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.