Серийного маньяка-насильника задержали в Магнитогорске Челябинской области

Серийного маньяка-сексоголика арестовали в Магнитогорске в Челябинской области. Это произошло через шесть лет после семи, предположительно, совершенных им преступлений, сообщает Mash .

Сексуальный маньяк действовал в Магнитогорске с 2016 по 2018 год. Суммарно изнасилованных жертв у него было семь.

Мужчина поджидал девушек на лестнице в подъезде. Когда дамы выходили из квартиры, он связывал им руки, ноги, и насиловал. Затем забирал вещи и продавал.

Распознать личность преступника было не просто. Он постоянно носил маску на лице.

Спустя два года преступлений, о насильнике знал весь Магнитогорск. Ему пришлось залечь на дно.

У полицейских было не много улик для поимки преступника. У них был только фоторобот, информация о том, что сексуальный маньяк хромает, и его образец ДНК, полученный по итогам изнасилования девушки в 1991 году.

Благодаря работе полицейских и сотрудников СК по Челябинской области выяснилось, что предполагаемый маньяк-сексоголик — магнитогорский 51-летний бизнесмен Александр Е. Он, предположительно, насиловал девушек, поскольку ссорился с супругой, развелся, и начал ненавидеть слабый пол.

Ранее мужчина напал на секс-шоп в Краснодарском крае. Он требовал отдать ему резиновые фаллоимитаторы.