Серьезная авария произошла у станции московского метро «Царицыно»

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МК: авто ГАИ и несколько «скорых» заметили у станции метро «Царицыно»

Машину ГАИ и несколько скорых заметили около станции московского метро «Царицыно». Произошло серьезное ДТП, сообщает « МК: срочные новости ».

Маршрутка на большой скорости въехала в заднюю часть автобуса. У нее смята передняя часть. Сам автобус почти не пострадал.

Водители машин-участников ДТП включили аварийные сигналы. Рядом с местом происшествия работают сотрудники ГАИ и врачи.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Волгоградской области. Трагедия произошла 30 сентября на 43-м километре дороги «Волгоград-Сальск».