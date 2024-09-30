Серьезная авария произошла у станции московского метро «Царицыно»
МК: авто ГАИ и несколько «скорых» заметили у станции метро «Царицыно»
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Машину ГАИ и несколько скорых заметили около станции московского метро «Царицыно». Произошло серьезное ДТП, сообщает «МК: срочные новости».
Маршрутка на большой скорости въехала в заднюю часть автобуса. У нее смята передняя часть. Сам автобус почти не пострадал.
Водители машин-участников ДТП включили аварийные сигналы. Рядом с местом происшествия работают сотрудники ГАИ и врачи.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Волгоградской области. Трагедия произошла 30 сентября на 43-м километре дороги «Волгоград-Сальск».