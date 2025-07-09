Сердце не выдержало: 4-летний ребенок умер после лечения зубов в Подмосковье

4-летний ребенок впал в кому и умер после лечения зубов в Подмосковье

В Подмосковье скончался 4-летний ребенок, который впал в кому в кабинете стоматолога после лечения зубов. У мальчика не выдержало сердце, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в Одинцовском округе. Мама привела сына в стоматологическую клинику, которая находилась в пяти минутах от дома. Зубы ребенку лечили 4 часа. Все это время детсадовец находился под наркозом. После лечения мальчика положили в дневной стационар, где ожидали его пробуждения. Однако он так и не проснулся.

У юного пациента произошел отек дыхательных путей. Мальчика в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в реанимацию центра им. Рошаля. На тот момент у ребенка уже был отек мозга, также он перенес остановку сердца.

Одинцовская городская прокуратура проверит соблюдение стоматологической клиникой требований законодательства о здравоохранении при оказании медпомощи ребенку и установит все обстоятельства произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело.