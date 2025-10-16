Сердце не выдержало: 19-летний срочник умер во время дежурства в Кремле

Солдат-срочник умер от остановки сердца на дежурстве в Кремле

19-летнему солдату-срочнику стало плохо во время дежурства в Кремле. Он скончался из-за остановки сердца, сообщает MK.Ru .

Парень проходил службу в одной из силовых структур. Утром 16 октября он дежурил на Соборной площади. По необъяснимым причинам у юноши остановилось сердце. Это произошло около 6 часов утра.

Отмечается, что у парня не было никаких заболеваний, препятствующих прохождению службы. На медкомиссии выяснилось, что у призывника есть заболевание ног. В детстве он прошел лечение у неврологов, проблемы ушли.

Парень родом из Ростова-на-Дону. В последний раз он связывался с родными 12 октября.

Ранее пятеро солдат-срочников потерялись у границы с РФ — они пропали во время учений.

