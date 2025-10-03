сегодня в 09:54

Исчезнувшие на учениях на границе с Россией норвежские срочники найдены

Исчезнувших на учениях на границе с Россией пятерых срочников из Норвегии обнаружили. Несколько бойцов из второй группы дошли до контрольно-пропускного пункта на шоссе, сообщает газета «Известия» со ссылкой на телеканал TV2.

Остальные солдаты позднее добрались до района рядом с границей Норвегии и Финляндии. Потом они связались с другими военными. Солдаты норвежской армии отправились на место, чтобы забрать срочников.

Ночью в Норвегии начали искать пятерых солдат-призывников. Они исчезли во время учений в граничащем с Россией Финнмарке.

Суммарно в Норвегии потеряли 10 участников учений. Затем трое подошли к обозначенному месту встречи. Еще двоих обнаружили с помощью вертолета.

До утра искали оставшихся пять солдат. Вероятно, призывники могли перепутать оговоренное место встречи или заблудиться. Учения шли около 2 недель и должны были закончиться утром 2 октября.

