В Норвегии ищут пятерых солдат, потерявшихся у границы с РФ

В Норвегии ищут 5 солдат-призывников, потерявшихся во время учений в граничащем с РФ норвежском Финнмарке, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TV2.

Отмечается, что трое из пяти нашедшихся сами вышли к оговоренному месту встречи, еще двоих удалось найти с вертолета. Поиски оставшихся пяти продолжаются. К поисковой операции привлечены дроны и собаки.

По одной из версий, пропавшие могли перепутать время встречи. Также рассматривается версия несчастного случая. Кроме того, солдаты-призывники могли просто заблудиться.

По информации телерадиокомпании NRK, учения продолжались почти две недели и должны были завершиться утром в четверг.

Ранее Норвегия заключила крупнейшую в своей истории оборонную сделку, приобретя у Великобритании партию современных фрегатов Type 26 (Global Combat Ship) для противодействия так называемой «российской подводной угрозе».