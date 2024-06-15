Семью шиншилл спасли при пожаре в доме в Краснодарском крае

Пожарные спасли из огня семью шиншилл. Возгорание произошло в частном доме в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Возгорание было на площади в 64 «квадрата». Огонь быстро потушили.

На ликвидацию пожара выезжали пять человек и две единицы техники. По предварительной версии, дом загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.

Спасатели смогли вынести из дома 3 грызунов, их передали владельцам.

Ранее две девочки и их дедушка сгорели в страшном пожаре под Екатеринбургом.