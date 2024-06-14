Две девочки и их дедушка сгорели в страшном пожаре под Екатеринбургом

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Два ребенка и пенсионер погибли при пожаре в Свердловской области

В поселке Кузино Свердловской области в ночь на 14 июня произошел крупный пожар. В результате возгорания погибли две малолетние девочки и их дедушка, также пострадала еще одна женщина, сообщает «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Погибшим девочкам было 5 и 7 лет. При пожаре также сильно пострадала женщина — предварительно, бабушка погибших детей. Ее удалось спасти, но пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на месте ЧП лишь по прошествии более 2 часов с момента поступления сигнала о пожаре. Возгорание гасили усилиями 12 спасателей на шести спецмашинах.

Прокурорская проверка ведется по факту пожара в Кузине, унесшего жизни троих человек. Одна из возможных причин возгорания — короткое замыкание электропроводки.