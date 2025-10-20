сегодня в 21:29

Семья убитой в Ереване чеченки заявила о своей непричастности к произошедшему

Родные 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой, сбежавшей от домашнего насилия в Ереван и найденной там мертвой, заявили о своей непричастности к ее смерти, сообщает ИА Регнум .

Девушка родом из села Верхний-Нойбер Чеченской Республики. Она отучилась в местной школе и мечтала стать визажистом. По данным правозащитников, Баймурадова сбежала из дома из-за домашнего насилия. Девушка перебралась в Ереван.

15 октября она отправилась на прогулку и пропала. 19 октября ее нашли мертвой в одной из квартир в Ереване. Местная полиция расследует дело.

Правозащитники заподозрили семью девушки в ее пропаже и смерти. Однако родные уверяют — они ни в чем не виноваты.

«Мы сами буквально позавчера из соцсетей узнали о ее пропаже», — сообщил дядя погибшей.

Ранее сообщалось, что девушка перед смертью встречалась с подругой, на которую в соцсети подписаны земляки Баймурадовой.

