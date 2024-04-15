Семья сгорела при пожаре в частном доме в Ногинске

Супружеская пара с сыном сгорели в частном жилом доме на улице Ленина в Ногинске, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Возгорание произошло 13 апреля. В результате ЧП погибли мужчина 1977 года рождения, женщина 1982 года рождения и их 14-летний сын.

Ногинская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смертельного пожара в доме, а также ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбудили по данному факту.

Ранее крупный пожар произошел на пилораме в Калужской области. Огонь охватил площадь 1,5 тыс. кв. м.